Las elecciones generales que celebrará España este domingo son las más inciertas pese a que ya se tiene la certeza de quién va a ganar. Nadie duda —ni una sola encuesta electoral ha dicho lo contrario— que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se apuntará la victoria con relativa holgura. La mayor de las incertidumbres, por tanto, está resuelta. Pero queda una incógnita aún más importante que despejar: si podrá gobernar.

El sistema electoral español puede producir paradojas como que el ganador de unas elecciones acabe siendo, al final, líder de la oposición. Porque las elecciones no son presidenciables, sino que se eligen 350 diputados y se requiere alcanzar una mayoría —en solitario o con apoyos de otros partidos— de 176 escaños. Por eso una alianza de perdedores puede derrocar al más victorioso de los candidatos.

El 28 de abril ganarán los socialistas en España. Pedro Sánchez saldrá esa noche sonriente y gritará a los cuatro vientos que ha sido el claro vencedor. Pero la clave empezará el día después. Como en la serie danesa Borgen, se abrirá un periodo de alianzas postelectorales que pueden forjar una mayoría de izquierdas o una de derechas. Porque esa es otra de las claves de estos comicios: la dicotomía no es Partido Socialista o Partido Popular, los partidos que han gobernado España en los últimos 40 años. No es, como hace cinco años, elegir entre “los de arriba” frente a “los de abajo”. No. España decide en 2019 entre izquierda o derecha.

Hay más preguntas sobre lo que puede pasar en las elecciones más importantes desde la muerte del dictador Francisco Franco y en las que, seguro, la ultraderecha va a lograr un muy buen resultado.