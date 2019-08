3 acciones para ser más popular y carismático

Ser popular mola. Es genial.

Porque las personas quieren estar contigo, escuchan lo que dices, te hacen caso… y eso te facilita mucho las cosas a todos los niveles. Social y profesional.

Te abre puertas a nuevas oportunidades, te ayuda a entrar a determinados círculos sociales y profesionales, te ayuda a conseguir pareja, a ganar más dinero…

Pero ¿cómo?

Lo primero comienza por entender que ser popular no significa necesariamente tener mayor poder; esto ayuda, pero no lo es todo. De hecho, abusar del poder puede conseguir popularidad percibida (piensa en el guapo de la clase que menospreciaba a los que no eran de su círculo inmediato), pero este tipo de popularidad no es sostenible en el tiempo.

Si vemos la popularidad como la consecuencia de que las personas quieran estar contigo por lo que les aportas, la película cambia completamente.