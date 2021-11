Estos 30 segundos de Casado bastan para que en Twitter le lluevan las críticas

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha desplazado este viernes a Campo de Criptana (Ciudad Real) para participar en el Congreso de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja). Desde la tribuna, el dirigente del PP ha reiterado algunos de sus recurrentes argumentos sobre el sector primario, como la defensa de la caza o el rechazo a la protección del lobo ibérico.

En dicho acto, se ha mostrado como un firme conocedor de las principales problemáticas que afectan al sector del campo. “Ya sé que hay políticos que no han pisado un campo en su vida y no han visto a un agricultor más que en una serie de Netflix”, ha llegado a decir. No obstante, una de sus afirmaciones ha generado cierto rechazo en las redes sociales y se la ha vuelto en contra de lo que él mismo criticaba.