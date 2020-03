31.100 denuncias y 350 detenidos por incumplir normas del estado de alarma

JAVIER SORIANO via Getty Images

Las fuerzas de seguridad del Estado, autonómicas y policías locales han levantado más de 31.100 denuncias por incumplir las normas del estado de alarma y han detenido a 350 personas por desobediencia grave, según los datos actualizados del Ministerio del Interior.



Unas cifras que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha actualizado este viernes, mientras comparecía en el Palacio de la Moncloa junto con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.



A preguntas de los periodistas sobre la insistencia del Govern de Cataluña en el confinamiento de la comunidad y que, incluso, no se permita ir a trabajar, Marlaska ha indicado que las medidas adoptadas “son las más drásticas de Europa” e, incluso, “de las más drásticas a nivel mundial”.



Son drásticas, ha continuado el ministro, “de conformidad a los criterios de las autoridades sanitarias”, lo que ha querido dejar absolutamente claro.



También le han preguntado si la Unidad Militar de Emergencias (UME) va a volver a actuar en el aeropuerto de El Prat y en el puerto de Barcelona, donde lo ha hecho en tareas de desinfección, y ha respondido que esta unidad “ha actuado y actuará en Cataluña las veces que sean necesarias y precisas”, como lo va hacer también en el aeropuerto de Bilbao.



La UME realizará todas las funciones para las que tiene una capacidad profesional “más que acreditada”, ha zanjado el ministro, que ha recordado que el Ejército está instalando en Madrid un hospital de campaña para 5.000 camas.



Pese a los datos de las denuncias por incumplir el estado de alarma, Marlaska ha valorado la actitud de la ciudadanía, a la que ha instado a “no bajar la guardia y mantener la defensa muy alta” ante la pandemia del coronavirus.



Además, ha indicado que se está ultimando un protocolo para todos los cuerpos de seguridad y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para garantizar que se cumplen las restricciones de movilidad que impone el decreto del estado de alerta.



El ministro ha agradecido el esfuerzo de las fuerzas de seguridad en esta dura etapa y su labor para denunciar conductas como la de transitar por la vía pública sin concurrir causas que lo justifiquen, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos.



Respecto a los controles de la Guardia Civil este fin de semana para evitar desplazamientos prohibidos, el ministro ha dicho que trabajarán en coordinación con Cataluña y País Vasco, con competencias en tráfico, para concienciar a los ciudadanos de no es un fin de semana habitual y no pueden abandonar su residencia.



Precisamente, ha querido aclarar que, tal y como establece el decreto, solo una persona puede viajar en cada coche, a excepción de que tenga que hacerlo con un dependiente.



En cuanto a si el Gobierno va a proponer al Congreso una prórroga del estado de alarma, Marlaska ha precisad que será el presidente Pedro Sánchez, como director y autoridad competente, quien lo evaluará para, “como se viene haciendo hasta hoy, adoptar las mediadas necesarias para garantizar salud pública”.

157 agentes infectados

Además, un total de 157 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil están infectados por el coronovirus, según los datos que ha avanzado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,

Los agentes tienen más contacto con las demás personas, por lo que el ministro ha pedido a la ciudadanía que cumplan también las normas para prevenir ese mayor riesgo que tienen los funcionarios policiales.

Justicia ofrece a Sanidad médicos forenses y especialistas

Además, Justicia va a poner a disposición de las autoridades sanitarias 756 médicos forenses, todos los que no trabajan en los servicios mínimos de los juzgados; 180 facultativos, 84 técnicos especialistas de laboratorio y 83 ayudantes de laboratorio.

Éstos últimos son personal adscrito al Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, expertos en la realización de los tests necesarios para comprobar si una persona está infectada por coronavirus, según ha avanzado en rueda de prensa en la Moncloa el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, junto al titular del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Campo ha recordado los servicios esenciales que garantiza la administración de Justicia durante el estado de alarma y la destacado la coordinación entre todas las administraciones.

Una orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado ha establecido que el ministro coordinará a todos los funcionarios de la administración de Justicia, y el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña ha expresado su rechazo “frontal y contundente”.

Reconoce que ha habido un “debate”

Campo, que ha reconocido que ha habido un “debate” esta mañana, cuando se ha reunido por vez primera la comisión de coordinación con todas las administraciones afectadas, ha asegurado que “hay una respuesta uniforme en relación con los servicios esenciales”.

En esa comisión se ha acordado la puesta a disposición de las autoridades sanitarias de profesionales sanitarios que trabajan habitualmente en la administración de Justicia y crear también una norma común de seguridad laboral para los juzgados encargados de los servicios de guardia.

Tras las protestas de jueces, fiscales y sindicatos por la falta de medios de protección, Campo ha considerado que es lógica esa reacción y ha garantizado que se van a reforzar las medidas de prevención según las directrices que marcan las autoridades sanitarias.

“No se va a cerrar ningún juzgado”, ha subrayado el ministro al referirse a los órganos que están prestando los servicios esenciales. Si se detecta un caso de coronavirus, ha explicado, se desalojará para su desinfección y se reanudará después la prestación del servicio.

Campo ha subrayado la labor “encomiable” que están realizando en estos momentos difíciles todas las personas que trabajan en los juzgados para garantizar los derechos de los ciudadanos y ha confiado en que algún día “un pedacito” de los aplausos que diariamente se dirigen a los profesionales sanitarios sean también para esos servidores públicos.