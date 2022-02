“337 km” y “El cuaderno de Pitágoras": historias de padres, historias de hijos

Ante el juego de tronos al que nos están sometiendo los políticos, que creen vivir y que se vive en una serie de Netflix , hay artistas que nos hacen mirar la vida. Esa del día a día que los políticos, enfrascados en sus luchas de poder, no acaban de resolver ni garantizar mediante una ley, una norma o la aprobación de unos presupuestos. Y la vida no para esperando a que ellos se acuerden y recuerden que al final del Boletín Oficial del Estado o del Boletín Oficial de la comunidad correspondiente, hay personas con sus necesidades por resolver.

Al otro lado de la cuerda, pero no tirando, sino saltando con África, se encuentra Manuel Benito con su 337 km, que con la eficaz dirección de Julio Provencio se acaba de estrenar en el Teatro Quique San Francisco . Ahora mismo, un autor menos conocido que Carolina, pero todo se andará, pues al igual que esta autora, es un valedor del teatro popular, de la comedia amable, a la italiana, que rema respetuosamente a favor de la gente y de los actores.

Pues bien, resulta que en las dos pivota de manera importante, la relación padre e hijo. En El cuaderno de Pitágoras, la relación entre un padre, enchironado por apiolar a un guardia civil en uno de esos días pasado de drogas, alcohol y persecuciones de coches, y un hijo que se está construyendo, gracias a su madre que dejó las drogas para poder criarle, una vida que podría ser normal si no tuviese un padre presidiario.

Todos ellos confundidos por el simple hecho de encontrarse en lugares donde no se esperaban estar. Los presos en un proyecto teatral, del que desconocen casi todo, y tan perdidos como cuando salen a la calle después de tanto tiempo. Los de 337 km atrapados en los horarios y las rutinas de la enfermedad Asperger, de la que tampoco saben mucho ni cómo salir.

Personajes que necesitan elencos de fuste para no caer en la caricatura. En este sentido, El cuaderno de Pitágoras, por la cantidad de personajes, lo tenía más difícil, y, sin embargo, lo ha conseguido. Al igual que 337 km que también lo tenía difícil al ser una producción mucho más modesta y privada.

Sí, porque estas son historias de seres humanos. De su día a día y de sus noches, algunas sin dormir. De las culpas que llevan en sus mochilas. Y de sus deseos y necesidades. En ambos casos, del deseo de dos padres, no tan distintos a pesar de sus cargas, por abrazar a sus hijos.

Pero ahí está la figura paterna, la de verdad, luchando por acercarse. Porque los chicos, sus chicos, se dejen abrazar. Por formar parte. Necesitados de orientación que la sociedad, si no fuera por las organizaciones no gubernamentales (ONG) no les sabría dar. Toda una obra en sí misma, que se puede ver de forma habitual en cualquier hogar.