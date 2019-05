Es muy incómodo, muy carca, muy machista, pero ahí sigue: la obligación de muchos colegios de que las niñas sólo puedan llevar uniforme con falda. Sin embargo, cada vez son más las alumnas que se quejan y dicen basta. Ahora le toca el turno al colegio Santa María de la Hispanidad, en el distrito de San Blas-Canillejas, en Madrid, donde se han logrado 367 firmas reclamando que las cosas cambien, una petición que se ha transmitido a la dirección de este centro concertado pidiendo que, al menos, dejen que las chicas elijan si llevan falda o pantalón.

Sólo dos días han necesitado estas estudiantes de ESO para lograr semejante apoyo, porque la queja es vieja ya. Lo explican con su propia voz a la Cadena SER, que ha adelantado la noticia: “Cuando hace aire la falda se sube, las chicas no se pueden sentar sin preocuparse porque se levante, a algunas no les gusta porque tienen complejo físico, no pueden correr a gusto, se sienten incómodas y observadas y pasan frío cuando hay bajas temperaturas...”.

“Nos gustaría abriros los ojos para que podáis ver que esto desde nuestro punto de vista es un comportamiento sexista ya que se relaciona un tipo de prenda a un género”, asegura el texto enviado por esto alumnos a su centro, en el que inciden en que cada vez son más los colegios que se modernizan y más los padres que buscan un colegio más igualitario y que no marque la diferencia de sexo de los alumnos.

La propuesta señala que los alumnos “se sentirían más apoyados y más cómodos en el ámbito escolar con más motivación sabiendo que pueden ser, vestir y decir lo que quieran, siempre y cuando sean respetuosos con el prójimo”.

“Es una propuesta muy buena y la gente está contenta”, apunta Pablo Senosiain, miembro del Consejo Escolar, quien anuncia que la petición se va a tratar en el consejo escolar.

Cada vez más

No es la primera vez que las chicas toman la iniciativa. Dos alumnas de un colegio de Canarias también lo consiguieron y han lanzado una petición que quieren llevar hasta el Congreso.

En Galicia a partir del próximo curso el uniforme con falda ya no será obligatorio para las niñas, aunque algunas aseguran la seguirán llevando.

Y en Bilbao, en enero pasado, el religioso Pureza de María también dio el paso de quitar la falda.