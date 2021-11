37 asesinadas, 24 menores huérfanos y más de 6.000 maltratadas a diario en España: la violencia que no cesa pese al negacionismo

Las estadísticas lo corroboran. Uno de cada cinco chicos de entre 15 años y 29 años considera que no existe y que, por el contrario, se trata de un “invento ideológico”, mientras uno de cada tres ve inevitable bajo algunas circunstancias controlar los horarios de su pareja, impedir que ésta vea a su familia o amistades, que trabaje o estudie, o simplemente decirle lo que puede o no puede hacer. Son solo algunas de las alarmantes cifras que arroja tanto el informe No es Amor, elaborado por Save the Children, como el último barómetro Juventud y Género de 2021, realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAZ.