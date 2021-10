400 euros de religión

Reto al lector a que me diga algo que no se considere cultura en la sociedad actual. La gastronomía es cultura. La ciencia es cultura. La meditación es cultura. La ecología es cultura. El deporte es cultura. El folklore. Las series de televisión. Los viajes. La mitología es cultura, como es cultura la moda, el interiorismo, el urbanismo. El skate es cultura. Y el circo. Los talleres de autoconocimiento a través de la pintura con la sangre menstrual son también cultura. El grafiti es cultura. Y la apicultura. El senderismo es cultura, ¿no? Un concierto de música clásica es cultura. La cartelería es cultura. La universidad. La política. Los videojuegos. La novela. El feminismo. La historia. Las lenguas minoritarias, claro. Salvo la tauromaquia -¡por supuesto, hasta ahí podríamos llegar!- todo lo demás que existe es cultura.

Y la cultura es buena. Por definición. No es que los contenidos culturales transfieran su bondad al concepto de cultura, sino que el concepto de cultura transfiere su bondad previa a cuantos contenidos se cobijen dentro de tal categoría. No es que la cultura sea buena porque incluye algo tan valioso como es el teatro de títeres, sino que el teatro de títeres es bueno porque está incluido dentro de algo tan valioso como es la cultura. Recuerdo hace unos años formar parte de unas veinte personas escasas que asistían a un concierto de blues en un bar. Miércoles. Doce y media de la noche. Local sin insonorizar. La policía interrumpe una escala pentatónica e informa de que los vecinos se habían quejado de que no podían dormir. Un músico se encara con uno de los agentes: “¡Es que lo que yo estoy haciendo es cultura!”.

Y la cultura es la solución a todos los problemas sociales. España, año 2050. La gente deja sus coches abiertos con las llaves puestas y marcha a cenar despreocupada. No existen los robos. No existe la pobreza. La última violación contra una mujer ocurrió hace décadas. La sanidad pública no tiene demoras. En los informes internacionales sobre sociedades offshore no figura ningún español. ¿Cómo se ha conseguido tal maravilla? Potenciando la cultura desde la educación infantil: tanta música, tanta poesía se ofrece a la población, que a la gente ni se le ocurre delinquir y charla sobre Caravaggio en los restaurantes mientras degusta comida fusión de zonas remotas del mundo y lamenta que aún haya muchos países en donde viven pobres desgraciados en países sin cultura.