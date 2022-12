400.000 niños que comen mal y un millón sin calefacción: los datos de la vergüenza en España

JOSEP LAGO via Getty Images

La ONG Save the Children acaba de lanzar una campaña y un informe demoledores para alertad del grado de pobreza infantil que soporta España. #NúmerosQueTocan, cantados por los niños de San Ildefonso, con los que es imposible mostrarse indiferente, por su contundencia: “400.000 niños se alimentan mal en España, el presupuesto en casa no da para una dieta variada, 700.000 niños no pueden permitirse gafas, un millón de niños con el abrigo puesto en casa...”, van cantando y denunciando.