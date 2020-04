Cinco errores que comete la gente con la mascarilla

“Es preferible que la mascarilla no esté alrededor del cuello si ya la has estado llevando, porque si está contaminada, no te interesa llevar el virus al cuello”, advierte Erin Sorrell, profesora asistente de Microbiología e Inmunología en la Universidad de Georgetown. “El propósito de llevar mascarilla es proteger a los demás de tus propias toses y estornudos y proteger tu boca y tu nariz de las gotículas grandes que puedan expulsar otras personas”, recuerda.