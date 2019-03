5 respuestas para 5 preguntas que seguro te estás haciendo sobre el Brexit

No hay semana que no sea clave para el Brexit. Pero por muy clave que sean todas, el final parece cada vez más y más lejos. Y eso que hasta ahora la fecha límite para el desenlace estaba clara: el 29 de marzo. Pues ya, ni eso. Por eso, cuando uno escucha que Reino Unido saldrá de la Unión Europea ya ni sabe qué pensar. Para angustia de unos y otros, lo que se transmite desde los que se encargan del proceso es que ni ellos tienen claro cómo proceder.

Sí. O eso es lo que no paran de decir los diputados británicos. Brexit duro el 12 de abril, Brexit con acuerdo el 22 de mayo, Brexit “lento” indefinido, pero Brexit, al fin y al cabo.

Claro que hay una opción ‘F’, por llamarla de alguna manera, que los que no quieren abandonar la UE recuerdan día sí y día también: la de cancelarlo. Esta posibilidad la recuperan en base a lo que dictó la Justicia europea en diciembre: que Reino Unido podría decidir revocar de forma unilateral el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, esto es, el proceso que regula la salida de un Estado miembro y, por tanto, cancelar el Brexit. Los que no quieren salir de la UE invocan, además de ese dictamen, la petición en la web del Parlamento, que ha superado los cinco millones.

Sin embargo, la mayoría de los diputados británicos no contempla ni por asomo esta opción ya que consideran que generaría una crisis democrática al no respetar la voluntad del 52% que votó a favor de abandonar la UE en 2016. Además, recuerden aquellas palabras de la primera ministra británica, Theresa May, nada más asumir el cargo: “Brexit es Brexit”.

¿Por qué no paran de votar cosas en el Parlamento británico?