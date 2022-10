5 señales de que tu jefe es una persona insegura

No confía en su juicio y no es asertivo. Esta inseguridad sobre su competencia “puede empujarle a evitar tomar decisiones, distanciarse de un proyecto o no hacer aportaciones. Si algo sale mal, se reserva el derecho a decir: ‘No es mi culpa, yo no participé’”, dice Gallaher.

Gallaher considera que la mejor manera de afrontarlo es crear seguridad psicológica con estos jefes para que no te vean como una persona excesivamente crítica.

“Es el miedo a ser juzgado lo que desencadena el comportamiento inseguro”, dice. “Muestra interés. Pregúntale qué le parece determinado proyecto o situación y pon en práctica tu escucha activa”.

Pero recuerda que hay límites a la hora de intentar hablar con ellos. Si tratar con un jefe inseguro está poniendo en peligro tu salud mental, deberías empezar a pensar en dejar el trabajo.

“Tu trabajo no debe ser una cadena perpetua”, dice Taylor. “Si es insostenible, es el momento de ponerte a buscar otro”.