5 señales de que tienes una relación tóxica con tus padres aun siendo adulto

En vez de asumir sus errores y disculparse por ellos, los padres tóxicos te echarán la culpa a ti. Te dirán que sus problemas, de algún modo, son culpa tuya.

Incluso sus emociones negativas se convierten en tu responsabilidad. Argumentarán que si no hubieras hecho algo, no se habrían enfadado tanto.

“Unos padres tóxicos te dicen algo hiriente, a ti te molesta y te responden: ‘Si no fueras tan sensible, no habrías montado todo este drama’”, comenta Streep. “O te gritan: ‘Si me hubieras escuchado desde el principio, no tendría que estar chillando’”.