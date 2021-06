5 tips para preparar los exámenes de la EBAU

Con la EBAU a la vuelta de la esquina, empiezan los nervios y las emociones por lograr el último objetivo tras el esfuerzo: obtener la nota deseada para acceder a la carrera soñada.

Aunque la prueba haya adoptado diferentes nombres en los últimos años, sigue la misma estructura de los anteriores: exámenes decisivos para demostrar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

Es, sin duda, una prueba dura y por ello, desde el Colegio Europeo de Madrid, proponen cinco claves para hacerla frente. Toma nota:

1. Organiza tu tiempo de estudio en función de tus necesidades y de las asignaturas y crea un plan de trabajo: Es imprescindible afrontar la EVAU con tiempo, ya que la organización del estudio nos puede liberar de los nervios de última hora. Confecciona un plan de trabajo dividiéndolo en asignaturas y temario, y no dejes las dificultades para el final.

2. Utiliza las técnicas de estudio que mejor se adapten en cada momento: Por ejemplo, desarrolla mapas mentales, realiza simulacros de examen... Seguro que ya sabes cuál te funciona mejor y, si no, hay muchísima información en internet sobre técnicas de estudio que mejor se adaptan a cada persona. ¡No tengas miedo de preguntar a tus profesores! Ellos sabrán orientarte, pues ya conocen tus capacidades y métodos de estudio, y podrán darte una opinión externa muy útil.

3. El ocio y el tiempo libre deben ser actividades necesarias durante toda la preparación: No creas que vas a sacar mejor nota por dedicarte en cuerpo y alma sin descanso a la preparación de la EVAU. Por supuesto, los últimos tramos de estudio no se deben destinar a perder el tiempo, pero esto tampoco significa encerrarte en tu cuarto durante días. Organízate y encuentra momentos para despejarte, dar paseos, quedar con tus amigos… Recuerda: Es un examen importante, pero tu salud, mental y física, lo son mucho más.

4. Cuida tu estado de salud: duerme, come bien y haz ejercicio: Como todo el mundo sabe, especialmente los alumnos que se estén preparando Latín, “mens sana in corpore sano”, es decir, una mente sana en un cuerpo sano. De nada servirán los esfuerzos a la hora de estudiar si no descansas lo necesario (¡mínimo 8 horas!), realizas ejercicio para activar el cerebro y llevas una dieta sana. Si te organizas bien el día, puedes descansar las horas mínimas y no necesitarás trasnochar para llevarlo todo al día. Tu cuerpo (y tus padres) te lo agradecerá.

5. Fuera nervios, confía en ti mismo y en todo el trabajo que has realizado: Sí, posiblemente sea el consejo que más veces vas a escuchar hasta el día del examen… ¡Porque es el más útil! Nada te reportará unas mejores calificaciones en los exámenes que la seguridad y la confianza en uno mismo de haber hecho un buen trabajo. Afronta la prueba sin miedo, con seguridad, confiando en el esfuerzo que has realizado durante todos estos meses y verás cómo se refleja en los resultados.