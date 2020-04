'50 sombras más oscuras' enfrenta a TVE y Telecinco

RTVE no ha guardado silencio tras el ataque. El ente público ha respondido que “han tenido un año para emitirla” y no lo han hecho “porque no han querido o porque han hecho una mala gestión de su stock”. “RTVE no ha obligado a Mediaset a cambiar ninguna fecha. La fecha en la que querían emitirla, el día 13, está fuera de sus derechos, porque sus derechos expiran el día 6″, han apuntado, según publica Fórmula TV. “RTVE tiene ahora los derechos y los va a utilizar, como haría cualquier empresa”, sentencian.