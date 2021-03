6 consejos realistas para reducir el azúcar procesado de tu dieta

Aunque no es recomendable comer dulces sin autocontrol, hay que recordar que no hay ningún alimento que sea inherentemente bueno o malo sin matices. “Claro que hay alimentos más nutritivos que otros, pero tienes que dejar de pensar que si comes unos estás haciendo algo bueno y que si comes otros estás haciendo algo malo”, sostiene Younkin. “Disfruta sin sentirte culpable y sigue con tu día. Si has decidido comer algo y te ha gustado, ¿por qué sentirte culpable? Ha sido decisión tuya y no le has hecho daño a nadie”.