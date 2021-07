Seis cosas muy dañinas que los padres les dicen a sus hijos

“Estos pequeños problemas y las emociones que conllevan son enormes para tus hijos”, explica Amy McCready, educadora de padres, fundadora de Positive Parenting Solutions y autora de If I Have to Tell You One More Time. “Cuando invalidamos respuestas emocionales a problemas que para ellos son reales, les estamos diciendo: ‘No me importa cómo te sientas’ o ‘Es una tontería sentirte así”.