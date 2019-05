Seis lugares adonde los expertos en viajes irán este verano

Cyndi Williams, asesora de viajes y directora general de la agencia Tripsy Travel Agency, de Texas (Estados Unidos), va a ir a Disneyland California este verano con su familia para descubrir el nuevo parque temático Star Wars: Galaxy’s Edge, que abrirá a finales de mayo. Williams aclara que normalmente sugiere a sus clientes que visiten los parques de Disneyland en temporada baja (básicamente, que no sea verano ni coincida con otras festividades), pero en esta ocasión piensa hacer una excepción porque le hace especial ilusión.

Monica Hubinette, asesora de viajes y gestora de la agencia Anywhere But Here Travel, de Washington, también quiere viajar a una galaxia muy muy lejana de Disneyland con su familia. Los parques temáticos de Disneyland serán parte de su itinerario de vacaciones por el Sur de California y espera ir hacia finales del verano, cuando muchos niños quizás estén ya preparando la vuelta al cole. Su sugerencia para todo aquel que quiera visitar Disneyland este verano es controlar las expectativas para no pasarse.