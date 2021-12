7 respuestas para 7 preguntas que todos nos hacemos de cara a la Navidad

Sin disimulo por estar ya en diciembre, la Navidad está aquí. Calles iluminadas y colapsadas de paseantes, villancicos non-stop en megafonías, radios y tiendas y sobre todo planes de fiesta que, otra vez, vuelven a verse condicionados por el coronavirus.

El aumento de casos e incidencia y la aparición de la variante ómicron han cambiado en el último mes un panorama que se antojaba más tranquilo. La situación epidemiológica ha devuelto al debate la posibilidad de limitar las celebraciones. El Gobierno descarta adoptar restricciones y confía en el altísimo porcentaje de vacunación, aunque habla de recomendaciones como reducir el número de participantes en esas fiestas. En cambio, las comunidades sí se mueven exigiendo el certificado covid en espacios públicos, para asegurar la entrada solo a la población vacunada.

El problema viene de puertas para adentro. ¿Qué se puede hacer? Todo. ¿Cómo hacerlo? Esa es la gran duda a la que se enfrentan millones de familias. “Ante estas cuestiones que están en la calle es muy difícil establecer qué prácticas y en qué condiciones son seguras y cuándo no, porque no tienen una respuesta de sí o no. A más personas, a menos ventilación, a más gente sin vacunar, mucho más riesgo, pero no hay un punto límite”, explica el epidemiólogo Mario Fontán a El HuffPost.

Se acerca Nochebuena y quien más, quien menos, todo el mundo se repite estas mismas preguntas:

1. ¿Sirve hacerse una PCR o un test de antígenos antes de Nochebuena y Nochevieja?

Sirve, confiesan los expertos, que la consideran útil porque reduce los riesgos pero asumen que no es la solución definitiva, porque su efectividad no es del 100%. Además, no evitaría contagiarse de otra persona que pueda tener el virus, aunque no lo sepa, y se mueva en un ambiente cercano. Y se plantea la figura de la “falsa seguridad”.

“Una prueba antes de una reunión tiene un planteamiento erróneo”, explica de inicio Mario Fontán. Aclara que “una prueba negativa no es un vale para hacer prácticas de riesgo, porque no implica que no estés incubando algo o que horas después de tu prueba no vaya a surgir la infección. Como mucho valdría para saber que eres positivo y aislarte de inmediato. Ahora, ante un negativo habría que actuar con las mismas precauciones que sin la prueba”.

La polémica de si un test vale para irse de cena la alimenta también Madrid, con una estrategia que pasa por ofrecer un test a cada ciudadano para hacérselo estas Navidades.

2. ¿Tiene sentido pedir la mascarilla en interiores si se van a quitar durante toda la comida?

Sí. El mensaje de Sanidad es idéntico desde hace tiempo, recordar que la mascarilla en interiores es obligatoria (siempre que no se esté bebiendo o comiendo) y que jamás ha dejado de serlo. Menos aún en plena tendencia ascendente sostenida desde hace semanas y con la amenaza de ómicron.

El doctor Fontán tira de “lógica” al pedir usarla, especialmente en reuniones que se alargan entre postres y copas. “A más tiempo sin ella, más riesgo”. Mejor llevarla todo lo que se pueda, especialmente cuando se comparta mesa con varias burbujas de convivencia diferentes.

3. ¿Deben celebrarse cenas de empresa y, de hacerse, en qué condiciones? ¿Y viajes con amigos?

No hay una respuesta absoluta; hay recomendaciones. Y estas van por no celebrar eventos así en 2021. Lo explican a El HuffPost los epidemiólogos Manuel Franco y David Bernardo, para quienes sería buena idea dejarlos para 2022. “Me encantaría irme de juerga con mis compañeros, pero no lo voy a hacer. Somos muy conscientes del riesgo”, comenta Franco, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.

Su colega Bernardo habla de su caso, de “grupos burbuja de familia para interiores y, para el resto de gente, citas en exteriores para minimizar riesgos”.

Sanidad, por su parte, ha pedido limitar la presencia de participantes en los eventos navideños públicos y sociales. Esto afecta al gentío en las calles, pero también a cenas como las de empresa o viajes. Cataluña se mueve en términos similares. Este martes, su portavoz, Patrícia Plaja, ha explicado que “el Govern no recomendará que no se hagan cenas de Navidad, pero sí recomendamos evitar todos los riesgos. Si se puede minimizar el riesgo de contagio, siempre será bueno”.