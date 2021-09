La historia detrás de las viñetas más virales de Instagram

View this post on Instagram

En el libro trata temas como la muerte, el orden de las prioridades o el autoconocimiento. Todo el contenido lo ha creado él, apoyado en su experiencia personal: “Desde hace un año estoy asistiendo a terapia con un psicólogo porque lo creía necesario. Estas preguntas que él me ha hecho son claves para que yo pudiera contestarme, conocerme mejor y resolver algunos de mis problemas. Y eso lo he puesto de una forma parecida en este libro, con dibujos y viñetas”.

Para inspirarse, lleva siempre consigo un cuaderno para apuntar lo que se le ocurre “o en el propio móvil”, cuenta. “Cuando me siento a plasmar eso que he ido recolectando, dibujo en un iPad. Cuando tengo mucho más tiempo, tengo folios y colores y hago collages, e intento coger de aquí y allá y tener en mi estudio un montón de herramientas que me ayudan a no siempre pensar lo mismo. Es un poco como un recreo donde no hay nada que está mal y pod ir viendo qué cosas raras se pueden incorporar, como un pequeño laboratorio”.