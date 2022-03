8 de marzo, Feminismo

Fui a la manifestación contenta de que en Barcelona y en muchos sitios más fuera unitaria; triste porque en Madrid y en otros lugares no lo era. A las feministas nos toca lidiar con las cuestiones más espinosas e importantes, entre ellas la prostitución, los cambios de sexo, las mutaciones de género; no es raro pues que haya divergencias. De momento las hemos ido trampeando.

Fui a la manifestación contenta de que mi nieta pequeña me hubiera contado quién era la doctora en Química Física Rosalind Franklin (1920-1958), muerta tan prematuramente; no se me ocurre mejor manera de introducirse en la belleza de la estructura de doble hélice del ADN. Satisfecha de que me explicara, con precisión poética, que la longeva astrónoma Caroline Herschel (1750-1848) descubrió más de quinientas estrellas y ocho cometas. Preocupada porque dentro de un año cumplirá 6, edad en la que las niñas comienzan a sentir y pensar (el mundo les induce a ello) que no son buenas en matemáticas y que las ciencias les son ortogonales. Desazonada por tantos adolescentes en quien sin darse cuenta va calando la lluvia grosera y pestilente de Vox y niegan las violencias contra las mujeres, la desigualdad o la brecha salarial. Fui animada por la gesta de estas abuelas y madres que —en un ejercicio exquisito de que lo privado es público y viceversa— acuden a escuelas e institutos a contar cuentos y números, oficios y profesiones, ciencia, inteligencia y coraje.

Fui a la manifestación esperanzada porque está empezando a cambiar la percepción sobre los malos tratos, pero preocupada porque se sigue blanqueando, por ejemplo, a esos hombres que cuando los dejan (un derecho humano elemental, el de dejar), dicen —es todo un clásico pero no por ello es menos odioso y doloroso— que se sienten como animales heridos y creen que esto les da bula para comportarse como animales.