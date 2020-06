Ocho motivos por los que el sexo es distinto cuando sufres ansiedad

“La última vez que practiqué sexo con un hombre que me gustaba mucho pero que conocía desde hacía poco, fue muy incómodo. Cuando estábamos besándonos, paré y le pregunté: ‘¿Estás bien?’. Me respondió: ‘¿Qué? ¿Voy muy despacio para ti? ¿Ya quieres pasar al sexo?’. Me puse muy nerviosa y sentí vergüenza. Mi ansiedad me había detenido en pleno beso porque estaba hecha un amasijo de nervios. Me dio la impresión de que estaba yendo muy lento para él y quería asegurarme de que estaba bien. Ojalá le hubiera dicho que me encantan los preliminares románticos y lentos antes del sexo. Odio pasar a toda prisa al sexo. Odio cuando faltan los preliminares. Odio que no me besen”. — Charlie G.