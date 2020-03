Después de 8 semanas confinados en China, estos son nuestros consejos

A veces, esconder la cabeza en la tierra es bueno. No pasa nada por tomarse un respiro. Instagram es un destino excelente para pasarse el rato viendo publicaciones agradables para abstraerse. Nosotros nos hemos enganchado a publicaciones de pasteles (buscad el hashtag #cakedecorating). No os imagináis lo relajante que es ver cómo se sirven las tartas, cómo esparcen la cobertura con la espátula y cómo ponen flores de colores y virutas. Son publicaciones preciosas y no hay discrepancia posible.