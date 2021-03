8M, también en la calle

Los datos estadísticos e informes de distintas entidades son contundentes: el número de mujeres expulsadas al paro durante esta crisis casi duplica el de hombres. Lo que es peor, muchas de las que han perdido sus empleos dejan de ser población activa con vocación de reintegrarse en el mercado laboral y pasan a ser trabajadoras de su propio hogar, que es un trabajo, sí, al que las mujeres dedican muchas horas al mes, pero sin contrato, sin salario y que no genera derechos.

La pandemia ha demostrado que tiene género y no me refiero en términos de afectación a la salud, sino en términos de igualdad real, un camino que el coronavirus ha hecho aún más empinado.

La pandemia también parece tener género en lo que se refiere a nuestro derecho a manifestarnos este 8M para reivindicar la igualdad real y todo aquello que consideremos de justicia. Obviamente, siendo conscientes de las limitaciones que impone el virus, sabiendo que no es posible tomar las calles como masivamente hizo el movimiento feminista gallego en los últimos años, convirtiéndose en un referente en todo el Estado.

En el fondo, no es nada más que el patriarcado de siempre, el machismo de siempre bramando contra nuestras ansias de igualdad y de libertad, criminalizando al movimiento feminista, intentando por todos los medios impedir el avance de nuestros derechos, porque saben que ese avance equivale al retroceso de sus privilegios.

Pero pasma e indigna a partes iguales ver la rapidez con la que han surgido voces, en particular en las filas de la derecha y de la extrema derecha, cuestionando nuestro derecho a salir a la calle en esta fecha emblemática. A lo largo de este último año hemos visto movilizaciones, concentraciones y manifestaciones de todo tipo sin que nadie emprendiese cruzada alguna en contra, y eso que todas tenemos en la retina escenas impropias en este contexto pandémico.

Advertidos quedan: no van a amedrentarnos, no van a impedir que alcemos la voz, no vamos a quedarnos en casa esperando permiso de nadie y menos de la caverna de siempre. Saldremos a manifestarnos como cada 8M, con seguridad y con responsabilidad, pero con las mismas ansias de libertad y de igualdad que las que mostraron tantas que nos precedieron y que muestran, a nuestro lado, esas generaciones más jóvenes que nos confirman que el feminismo, fue, es y será un arma cargada de futuro.