9 datos curiosos sobre el mensaje del rey

Lo has visto, como cada año. Y si no lo has visto, no te preocupes. Si quieres quedar bien, te interesa conocer estos datos curiosos sobre el discurso de Felipe VI esta Nochebuena de 2019.

1- El discurso ha estado compuesto por 1.457 palabras.

2- La emisión, contabilizando los himnos, ha durado 12 minutos y 18 segundos.

3- El lugar de grabación ha sido el Salón de Audiencias del Palacio de La Zarzuela.

4- Felipe VI ha vestido un traje azul marino, camisa azul claro y corbata azul con lunares en diversos colores.

5- Dos banderas presidían la escena principal: la de España y la de la Unión Europea.

6- Ha empleado cuatro lenguas: el castellano para la parte central del discurso y las restantes cooficiales –catalán, gallego y vasco– en la despedida.

7- Como elementos ornamentales, se ha visto un Misterio con el nacimiento del Niño Jesús, la Virgen María y San José, de la colección privada y una fotografía enmarcada sobre una de las consolas: se trata de una Imagen de la Familia Real y una representación de la sociedad española, con las 41 personas a las que se impusieron condecoraciones de la Orden al Mérito Civil, “en reconocimiento de su compromiso personal y contribución social”, con motivo del quinto aniversario de la Proclamación, en Palacio Real el 19 de junio

8- Los libros también han jugado su papel simbólico. Durante la emisión, y sobre la consola de fondo, se han observado un ejemplar de la Constitución Española y un Volumen histórico sobre “La Insigne Orden del Toisón de Oro”, de Patrimonio Nacional.

9- Tras la finalización del discurso, de nuevo sobre el Himno, se han mostrado cinco imágenes diferentes basadas en cinco principios.

En este orden, la primera ha respondido al epígrafe “Apoyo a la innovación” y ha mostrado a Felipe VI con escolares en el acto “Imperdible-04” de la Fundación COTEC, en La Nave de Madrid, el 7 de junio. La segunda, bajo el título “Cooperación”, estaba protagonizada por la reina Letizia con un grupo de voluntarios españoles, en la ciudad de Beira en Mozambique, el 30 de abril. La tercera, “Solidaridad/Con los ciudadanos”, ha mostrado a los reyes junto a los servicios de emergencia, rescate y protección civil en el municipio murciano de Los Alcázares, el 4 de octubre.

La cuarta, “Premios Princesa de Girona”, ha ido en clave más familiar, con el rey y su hija la princesa Leonor, junto a un grupo de jóvenes, en una sesión de resolución de retos de emprendimiento, durante los actos del X Aniversario de la FPdGi, en Barcelona el 5 de noviembre. La última de las cinco imágenes también ha tenido como protagonista a la princesa Leonor, bajo la categoría “Premios Princesa de Asturias”. Se ve a los reyes aplaudir a la heredera, mientras es abrazada por la infanta Sofía tras concluir su primer discurso institucional pronunciado en Oviedo el 18 de octubre.