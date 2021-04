90 años ya y hay cosas que no cambian

Una labor dificilísima, como el propio Álvaro de Figueroa reconocía el 28 de mayo de 1912, hace ahora casi exactamente 109 años. “Ah, pero el Partido Liberal , esa es la dificultad de esta política, tiene que hacer las cosas (…) a que le impulsan el progreso político y la necesidad de defender los principios liberales, pero al mismo tiempo sin despertar la suspicacia de los sentimientos católicos….”. Sabía de lo que hablaba: “En 1901 hice lo que pude (desde el Ministerio de Instrucción Pública) en esta tendencia: me encontré con que iba apoderándose de la enseñanza oficial un espíritu que no era el liberal y que se pedía con demasiado empeño la libertad de enseñanza; entendí entonces que la libertad de enseñanza, en el sentido que se solicitaba, podía representar un grave daño para la (propia) libertad, y tuve que adoptar medidas que se calificaron de jacobinas….”.

Hoy no hay una UME sediciosa, pero hay grupos de generales que firman manifiestos con sabor a rancio y olor a nostalgia. Las fábricas de mentiras que utilizaban aquellas máquinas de escribir con apariencia de locomotoras del siglo XIX para sacar octavillas copiadas con flejes de papel carbón siguen funcionando, pero con ordenadores y utilizando internet. Los bulos son similares: la inminente destrucción de España por los separatistas o por los comunistas soviéticos… como si las leyes no se hubieran aplicado ahora con los unos, el 155 y las condenas firmes, por ejemplo; y como si las chaflamejadas de Iglesias y sus chalados bolivarianos no fueran una mercancía tan averiada y pasada de moda que no sale ni en rebajas. Lo reconoce hasta un gurú de la izquierda que pasó por antisistema en los tiempos duros de la crisis económica y la incomprensión alemana, el griego Yanis Varoufakis (en El Español): “Aconsejo a Podemos que se deshaga del comunismo soviético; es como defender la Inquisición”. Pero ahí sigue, erre que erre.

La diferencia es que si bien el mensaje no ha cambiado, el mecanismo se ha modernizado. Las fake news que llenan de mierda las redes sociales, llegando a donde no llegaban los panfletos entre 1931 y 1936, colándose en todos los móviles, tabletas y ordenadores… son herederos una estrategia: dar por consumadas unas malvadas intenciones inexistentes.

Como recoge el historiador Ángel Viñas en su último y esclarecedor libro, El gran error de la República (Crítica 2021), todos los impresos llenos de mentiras que trataban de crear, sobre todo en los cuarteles, un ambiente favorable al golpe militar incluían la petición de copiar una decena y distribuirlos a su vez. La técnica clásica de los estafadores piramidales. Pues bien: las fake de la actualidad piden lo mismo, “esto lo quieren ocultar”, “esto lo van a borrar”, y en mayúsculas, un perentorio PÁSALO. Sin embargo basta con bucear un poco en san Google bendito para comprobar que lo oculto es público, que lo mismo sale en olas una y otra vez, como el virus de la pandemia, que los vídeos llenos de disparatadas declaraciones revolucionarias de adolescente del siglo XX ruedan y ruedan sin que ninguna censura sea capaz de eliminarlas. Internet es el infierno o el cielo. El castigo o la gloria, de momento per saecula saeculorum.

Hay gente con una gran carga de ingenuidad y otras crédulas hasta el paroxismo, obcecadas con las conspiraciones —en alguna es obvio que flojea algún tornillo en su cabeza—, carne de sectas, actúan mecánicamente. Se sienten importantes engranajes de la verdad desde su mediocridad cotidiana pasando trolas infumables hasta para un porrero. Llenan de basura y excrementos a esas cloacas en que se convierten las redes llamadas sociales, donde abunda la falta de discernimiento agravada por una enciclopédica incultura.

Y no, los Reyes Magos no existen. Ni ninguno de los gordos barbudos nórdicos vestidos de rojo Coca-Cola que supuestamente van en supersónicos carros tirados por renos voladores. Siento decirlo, pero son los padres… y los abuelos y los padrinos. No hay misterio.