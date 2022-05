A Abascal le ponen unas palabras de Ayuso y le da la risa: lo que dice luego es significativo

Preguntado al respecto, Abascal se ha reído antes de zanjar afirmando que esas palabras son “una anécdota simpática sin más”. Luego, ha añadido: “No me voy a meter en los líos internos del PP, creo que quiere decir que el PP tiene que escuchar a la calle, cada uno se expresa como quiere”.

Dicho eso, Abascal ha subrayado: “Pero también hemos llegado a un acuerdo con Mañueco y no tengo dudas de que llegaremos a más acuerdos”.

En sus sonadas declaraciones, Ayuso también ha defendido que no quiere que el partido en la región sea “un club de amigos” sino que esté cerca de la calle y ha avanzado que planea celebrar una Convención para debatir ideas en octubre.

Así lo ha expuesto durante el acto de presentación de su programa para liderar el PP en la región, en Majadahonda, donde ha hecho hincapié en que quiere un partido “que siga conectando a los ciudadanos de izquierda a derecha en torno a un mismo mensaje de prosperidad y de libertad que emanó de las urnas ahora hace un año”, que une al hombre y a la mujer”, que no entiende clases sociales, que no las divide y que no las enfrenta” y una formación “que va de lo rural a las grandes urbes”.