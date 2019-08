″¿A cambio de qué?": la indignada respuesta de Álvarez de Toledo sobre una posible abstención a la investidura de Sánchez

La recién nombrada portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha respondido con contundencia cuando el periodista de la Cadena Ser Aimar Bretos le ha preguntado sobre una posible abstención del PP ante una hipotética investidura del candidato socialista Pedro Sánchez en septiembre.

″¿A cambio de qué? ¿A cambio de lo que han hecho en Navarra? No sabemos quién es el señor Sánchez”, ha respondido la portavoz popular, quien ha calificado de “aberración” que la socialista María Chivite vaya a ser nombrada este viernes presidenta de Navarra gracias a la abstención de un partido político “que no condena los asesinatos de ETA y cuyo líder -Arnaldo Otegi- dijo hace poco que existe un derecho a causar dolor y sufrimiento”: “Ese partido podrá ser legal, pero es decididamente inmoral. Eso no se puede aceptar como normal”, ha defendido Álvarez de Toledo.

″¿Por qué tenemos que bajar la cabeza siempre los demócratas?”, se ha preguntado la portavoz parlamentaria popular, antes de acusar al PSOE de “cinismo” por decir que no han llegado a ningún pacto con ellos “cuando van a llegar al Gobierno con los votos de Otegi”.

“El señor Ábalos decía el 17 de junio que no puede haber acuerdo con Bildu ni por acción ni por omisión. ¿Que quería decir con eso? Emplazo al señor Page, a Fernández Vara, a Lambán, para que digan qué opinan sobre lo que va a pasar hoy en Navarra”, ha argumentado Álvarez de Toledo, antes de exigir un “consenso ético” para no llegar a acuerdos con Bildu.

“España debe reagruparse. La vieja división izquierda derecha se ha ido sustituyendo hace tiempo por partidos populistas, irracionales, nacionalistas, y por otro partidos constitucionalistas”, ha planteado la portavoz del PP, quien ha fijado como objetivo prioritario de su formación “reagrupar ese espacio”: “El mejor ejemplo lo tenemos en Navarra con Navarra Suma, que quiere una respuesta firme y racional. Y en ese espacio cabemos mucha gente”, ha opinado.