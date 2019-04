A Casado se le queda esta cara cuando le preguntan por la eutanasia

“Es mucha gente la que quiere tener el derecho, no la obligación, a morir, porque es su vida, cuando ellos quieran. No sé hasta qué punto su opinión tiene que ver creencias religiosas, ¿hasta qué punto el catolicismo le marca esta opinión?”. Esta fue la pregunta que la periodista de laSexta Noche María Llapart le hizo al líder del PP, Pablo Casado, dejándole con una cara de clara extrañeza.

Ambos venían de un rifirrafe sobre la Ley de Eutanasia, tema que ha vuelto a la actualidad política de la mano del caso de Ángel Hernández y María José Carrasco. Casado trató de desvincular sus creencias de su postura política: “Mis creencias personales es una cuestión de mi esfera personal y a mí no me afecta o me deja de afectar. Mi opinión es tan responsable como la que puedas tener tú o la que pueda tener el PSOE, sólo que la mía es coherente. Yo decía lo mismo hace dos años que ahora. Pedro Sánchez hace dos años lo rechazaba y ahora, como está en campaña electoral, parece que le viene muy bien para no hablar de Otegi”.

A partir de ahí, Casado trató de desviar el tema: “Es un caso dramático y a mí los partidos que hacen política simplemente por cuestiones dramáticas me producen, por lo menos, pudor, no voy a decir un adjetivo más grueso”. Para a continuación dejar claro que, si llega a la presidencia del Gobierno, no promoverá una ley sobre la eutanasia.

“Ni no voy a juzgar una circunstancia en particular ni voy a promover una ley en general” sobre la eutanasia, ha sentenciado.