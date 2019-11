Alberto Chicote se ha enfrentado en Pesadilla en la cocina a uno de sus retos más complicados.

El cocinero ha vivido un tenso momento con uno de los camareros de A la parrilla, el restaurante de Badajoz que Chicote ha intentado sacar a flote.

En pleno servicio, el chef le ha espetado al camarero, que se había liado con las comandas que todo le pasaba a él. “Que todo me pasa a mí de qué”, ha respondido el camarero, que poco después ha mandado a Chicote “a tomar por culo”.

″¿Qué me ha dicho? ¿Me ha mandado a tomar por culo?”, se ha preguntado el cocinero. Después, mirando a cámara, el cocinero ha dicho: “A Chicote lo veo una persona déspota que no tiene nada de educación”.

“Oye perdona, ¿me has mandado a tomar por culo antes? Lo digo porque si me quieres mandar a tomar por culo me tienes aquí delante”, le ha dicho el cocinero al camarero, que ha optado por no responder.