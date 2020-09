A Errejón le bastan cinco palabras para sentenciar a Díaz Ayuso por sus últimas medidas

A Isabel Díaz Ayuso no dejan de salirse voces críticas. Algunas, muchas, son habituales ya. La gestión de la presidenta madrileña durante la pandemia ha generado opiniones más que enfrentadas, pero sus últimas medidas están abriendo la veda a numerosos reproches de buena parte del arco político (y social).

El último en sumarse a la ola de reproches a la líder ‘popular’ ha sido Íñigo Errejón, habitualmente crítico con ella, pero que ha levantado más la voz ante sus últimas medidas.

En una entrevista a Más Vale Tarde (laSexta), el responsable de Más País ha defendido que la gestión de Ayuso es un “absoluto desastre”. “Se sabía que las pruebas a los profesores (que han generado larguísimas colas y escenas de muchedumbre apelotonada) iban a ser un caos, pero hay más, con la supuesta contratación de rastreadores, los 10.000 profesores nuevos que se han convertido en 350...”

Para Errejón la clave de los errores del Gobierno autonómico “no es incompetencia, es negligencia”. Así, ha remarcado lo ocurrido en las últimas horas en Madrid: “Que a uno le sorprenda el inicio del curso es para que lo vaya dejando. Te puede sorprender algo sobrevenido, inesperado, pero algo que es igual todos los años...”, ha comentado.

También ha hablado sobre la potencial moción de censura contra la dirigente del PP. “Creemos que había que dejar la iniciativa al partido mayoritario de la oposición (el PSOE), pero si no toman la iniciativa, habrá que explorar otras posibilidades”. No obstante, ha mirado en otra dirección: “Que nadie se lleve a engaños, Ayuso sigue al poder porque tiene el apoyo de Cs y Vox, pero ya no queda un solo madrileño que crea que este Gobierno nos proteja”