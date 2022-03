A García-Page le preguntan por la ausencia de Aragonès ante Felipe VI y suelta dos frases demoledoras

“Unidad” frente a la guerra y para tomar medidas para que las consecuencias no dañen más la economía española. Casi todos los líderes regionales han destacado el buen ambiente que ha dejado la Conferencia de Presidentes en La Palma, con Ucrania en el centro del debate.

Pero no todo han sido buenas palabras y acuerdos. Emiliano García Page, líder castellano-manchego ha afeado la “falta de respeto” de su homólogo catalán, Pere Aragonès, al llegar tarde para no coincidir en la foto con Felipe VI.

“No es llegar tarde”, ha matizado de inmediato al ser preguntado. “Ha llegado cuando ha querido. Uno llega tarde cuando pierde el taxi, pero lo suyo es otra cosa. Le podemos dar la importancia que queramos, para mí es una falta de respeto”.

Ahí, García Page ha soltado otra de sus pullas, esta vez con el líder catalán como objetivo: “A la hora de la verdad él no es presidente si el decreto no lo firma el rey y esto no va a cambiar”.

En un tono más conciliador, el baron socialista ha valorado otros aspectos. “Yo doy importancia a que ha venido, que creo que es la primera vez, eso lo primero. Y doy importancia a que haya votado a favor de un reconocimiento a que lo importante es la integridad territorial de Ucrania. Un rechazo al intento de Putin de que algunas regiones se autodeterminen, no sé si les suena”, ha respondido a los periodistas.

“Esto que puede parecer una obviedad, no lo es tanto. Es más importante de lo que pueda parecer”, ha rematado el presidente castellano-manchego.