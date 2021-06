A Iñaki Gabilondo no le hace falta perder la calma para darle a Ayuso una respuesta inapelable

El periodista Iñaki Gabilondo ha dado este lunes una respuesta muy contundente a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, después de que ésta cuestionara que el rey Felipe VI fuera a firmar los indultos del ‘Procés’.

“Naturalmente se puede estar en contra del indulto, pero hay que saber que el Gobierno tiene el derecho, la posibilidad, la potestad constitucional de hacerlo. Y el rey no puede decir que no. Título segundo artículo 62 de la Constitución. No podemos invocar la Constitución para eso. El rey no puede, no tiene la posibilidad. El Gobierno puede o no, pero el rey no puede no firmar”, ha explicado el periodista en la Cadena Ser.

“No hagamos estas cosas”, ha pedido Gabilondo antes de completar: “Vamos a decirle a Isabel, que ha demostrado tanto talento para tantas cosas, que está siendo un poco analfabeta institucional en esta materia. Y de aquí al sábado, que es cuando va a tomar definitivamente posesión, que se dé un repasito a la Constitución que tanto predica”.