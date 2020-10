A Íñigo Errejón no le quedan más palabras para definir a Ayuso y acaba usando estas cuatro

Es uno de los vídeos más comentados de las últimas horas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, concedió este domingo una entrevista en Telemadrid de la que ha salido bastante mal parada.

La periodista Silvia Intxaurrondo puso en aprietos a Ayuso al preguntarle por la construcción del famoso hospital de pandemias que la Comunidad ha construido en Valdebebas.

”¿A cuántos sanitarios ha contratado para el hospital de Valdebebas?”, le preguntó Intxaurrondo. “Pues estamos ahora mismo en esa contratación. Lo que se está viendo ahora mismo es el refuerzo que venga de otros hospitales y con ello hacer ese operativo para que el hospital, que está ya a punto de entregarse, tenga ya todo dispuesto”, respondió la presidenta.

Cuando la periodista quiso saber si iba a tomar personal de otros hospitales para ese, Ayuso respondió: “Al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario, ni le va a faltar ningún tipo de personal y lo que está haciendo ahora la Comunidad de Madrid son las contrataciones, eligiendo el material y todo lo que se necesita”.

Pero a la presentadora de Telemadrid no le daban los números: “No me salen las cuentas. Si coge a personal sanitario de otros hospitales y lo traslada al hospital de Valdebebas, sabiendo la presión que está habiendo en otros hospitales...”.

Y Ayuso ya no supo dónde meterse: “Se van a reorganizar, pe, pero es que yo no soy, a ver, yo no soy la persona responsable de los recursos humanos de la Com... de la Consejería de Sanidad. Yo creo que la presidenta de la Comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, el material... Yo creo que eso a mí no me compete”.

Y finalizó con un: “Son preguntas que no se le hacen a un presidente autonómico, normalmente”.

Esta escena le ha costado numerosas críticas a la presidenta. Una de ellas del diputado de Más País, Íñigo Errejón, que ha compartido un mensaje en Twitter: “Ayuso responde que una presidenta no baja a “la letra pequeña” refiriéndose a si van a contratar o no sanitarios para el nuevo hospital”.

Y ha dejado cuatro palabras que demuestran el hartazgo del fundador de Más Madrid: “Poco más que añadir”.