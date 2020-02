A Josema Yuste le llueven las críticas por esta frase en 'La Sexta Noche': "Hay programas de mujeres que..."

En ese momento, Iñaki López, presentador de La Sexta Noche, recordó que “hay casos de agresiones sexuales en realities” y que una de ellas “está siendo investigada”, en referencia a Gran Hermano.

“La gente, las personas normales de la calle, están por otro camino que no están los políticos ni las redes. Las redes es algo que utilizan más la gente joven”, opinó Josema Yuste.

“La gente de la calle, la gente que trabaja y va a la oficina, que no está en esos follones y líos, va al teatro y se divierte, se lo pasa bien y no se hace esas pajas mentales que se hacen algunos tuiteros y algunos políticos, que de pajas mentales tienen muchas. Hay que actuar con mucha más naturalidad. No pasa nada, no se mata a nadie”, añadió.

Las palabras de Josema Yuste han generado reacciones como estas: