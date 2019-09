A la final del mundial en sanidad… pero volvimos a caer en cuartos en educación

Aquellos que llevamos largo tiempo fuera de nuestro país somos en muchas ocasiones los más fieros críticos de cómo funcionan las cosas… de ese ritmo, de ese “mañana”, de esas maneras que antes nos parecían lo más normal del mundo y ahora las vemos como falta de educación, o de modales.

Muy pronto, a los que emigramos, nos queda claro que nuestras ciudades parece que se han quedado estancadas en un tiempo muy anterior… Quizás es por nuestras ganas de que aquello que nos gusta en nuestros destinos actuales se copie rápidamente en la ciudad de nuestra infancia.

El soltar un sorry cuando por accidente empujas a alguien sale sin pensar, y en los bares y tiendas parecemos “demasiado” educados tras agradecer cualquier interacción con los dependientes.

La eterna comparación es en algunos casos hecha a nuestro beneficio. Si hay algo en lo que España gane a nuestros nuevos países, buscamos alguna excusa rápido.

Un ejemplo es el sistema educativo. Yo me he convertido en fan del sistema británico, sin sus miles de deberes y listas de reyes godos a memorizar, con un aspecto más lúdico y práctico, y con un mayor énfasis en ciertas habilidades como las de presentar en público, la investigación y una gran cantidad de recursos para enseñar de una manera más interactiva…

No fue lo mismo cuando llegabas como estudiante Erasmus y te sentías un ser superior en una tierra llena de estudiantes incultos e ignorantes, ya que no conocían ni por el forro el índice de Gini, o detalles básicos sobre asientos contables.

Y esa parte de estadística, o contabilidad, o matemáticas no lo conocían, ni falta que les hacía para su futuro laboral, pero eso no quita que quizás un mayor nivel de conocimiento no sea negativo nunca.

Ese nivel de conocimiento mayor exige un mayor esfuerzo que en muchas ocasiones no será recompensado en el ámbito laboral, y más aún cuando creamos miles de licenciados que engrosan el paro sin más y jamás trabajarán “de lo suyo”.