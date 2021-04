A la ultraderecha se la gana con los votos

Somos una inmensa mayoría de ciudadanos quienes sentimos un rechazo absoluto a la ultraderecha. Esos gritos llenos de difamaciones, su agresividad premeditada para buscar la confrontación y, especialmente, los mensajes totalitarios que reflejan el odio que sienten al diferente. Todo aquel que no piensa como ellos es un enemigo.

No me lo han contado, lo vivo en cada sesión plenaria o comisión parlamentaria del Congreso a la que asisto y participo. Los diputados y diputadas socialistas, y la mayoría de grupos parlamentarios, tenemos que escucharlos a diario. A muchos debates parlamentarios no se les presta la atención mediática que se merecen, comprobaríais como llenan todo de provocaciones e insultos. Nuestra respuesta es el silencio, la mejor defensa democrática es ganarles cada votación.