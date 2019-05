¡A los leones!

A esta sesión constitutiva llegarán en un furgón de la Guardia Civil y luego serán custodiados por policías (aunque los agentes no podrán estar dentro del Hemiciclo). En el pleno podrán hablar con quien quieran, pero no fuera ni atender a la prensa.

Después de esta sesión, en la Mesa del Congreso se deberá estudiar más adelante la suspensión de los presos. Tendrá que ser previsiblemente este órgano el que adopte la decisión aplicando el artículo 21 de su reglamento -al darse las condiciones de prisión preventiva y un auto de procesamiento en firme-. Pero se puede producir otro culebrón jurídico-político al no haberse pedido el suplicatorio por parte del Alto Tribunal.

Mirando a la investidura

Estas Cortes Generales que se inician el martes tendrán como primera gran misión la investidura del presidente del Gobierno. En el Gobierno dan por hecho que lograrán la mayoría para que Sánchez siga en La Moncloa, aunque se prevé que esta sesión no se celebre hasta finales de junio o principios de julio.

Desde que se celebraran las elecciones del 28-A, desde el PSOE no han querido dar muchas pistas sobre alianzas posteriores para no interferir en la campaña del ‘superdomingo’ (europeas, municipales y autonómicas). En un primer momento todas las voces apuntaban en público a una fórmula ‘a la portuguesa’: un Gobierno monocolor socialista pero con un acuerdo programático y desde el Parlamento con Podemos. No obstante, hay miembros de la cúpula socialista en privado que sopesan la posibilidad de dar algunos cargos a los de Pablo Iglesias para compartir un posterior desgaste si las cosas no van bien.

Los últimos movimientos en el Gobierno y en Ferraz es presionar públicamente al Partido Popular y a Ciudadanos para que se abstengan en la futura sesión de investidura y no tener que depender de los soberanistas.

En este arranque de legislatura se verá ya el entendimiento de PSOE y Podemos, que han pactado el reparto de puestos de la Mesa del Congreso -habrá tres sitios para socialistas, dos para ‘morados’, dos para PP y dos para Cs-. El hecho de que Gloria Elizo (Podemos) ocupe la Vicepresidencia primera conlleva que la tengan que votar también algunos diputados socialistas.

Escenario del duelo PP vs. Ciudadanos

Los socialistas viven unos días de miel y de entusiasmo. Mientras que en las bancadas de la derecha se preparan para un combate de gran calado con el escenario del Congreso: ¿quién va a liderar la oposición? Un hundido Pablo Casado se enfrentará con sus mensajes a un crecido Albert Rivera, que acaricia el sorpasso a los populares y aspira a ser el referente del centro derecha. Y junto a él, se espera con mucha fuerza a Inés Arrimadas.