A los precedentes los carga el diablo

También tiene eco aún otra frase boomerang, la de que Sánchez ha aumentado su poder en la pandemia. ¿Pero no es muestra de prudencia acaso que en vez de utilizar el Estado de Alarma no hubiera utilizado el que ahora le aconseja el Constitucional, el Estado de Excepción?

Porque el golpismo blando se va produciendo sin que se note. Como en Hungría… Pablo Casado ha lanzado una pregunta retórica estos días, que nos recuerda cuánta estupidez nos rodea: “¿Quién bloquea (la renovación del TC, etc.), el partido que defiende la Constitución o el que insulta a los jueces?”. Pero…¿acaso se refiere al PP como el único que defiende la Constitución?, ¿criticar a jueces que siguen cobrando y ejerciendo ya caducados es un insulto o una crítica? Además, no consta.

Por si no fueran ya muchos y muy graves los conflictos que nos aturden y nos causan estupefacción y temor por el futuro, salen los obispos en procesión con su habitual melifluidad. “Los enfrentamientos crecen y pareciera que asistimos a un resurgir artificial de las dos Españas de tan dramático recuerdo” . Y a ellos que los registren. Emplean un tono catastrófico: “una situación sociopolítica convulsa” que ha sumido a este país en “una profunda crisis institucional” que, como han destacado muchos periodistas, comparan, con evidente mala hostia y peor intención, con los momentos previos a la Guerra Civil. Olvidando que, no por casualidad, la jerarquía de la Iglesia, con alguna salvedad, apoyó de inmediato a los golpistas que empezaron dicha guerra civil. Y que hasta hace poco ha habido una ofensiva inflación de beatificaciones de sus mártires mientras consideran hurgar en la herida el buscar a los republicanos asesinados cunetas o muros de cementerios.

Sacar otra vez el asunto del aborto, tiene toda la apariencia de ser una cortina de humo para despistar. La derecha necesita cañas en Madrid, espejismos disruptivos que nos metan el miedo en el cuerpo, acusar al PSOE de encubrir al toro que mató a Manolete, anunciar nuevamente que nos hundimos como el Prestige en la costa da Morte... Los conservadores parece que quieren conservar al austrolopitecus. Se opusieron a las leyes del aborto; a las del aborto, al matrimonio homosexual… a todas las que ya forman parte del bagaje de la civilización europea, con las pintorescas pero preocupantes singularidades de antiguos ‘estados satélites’ de la URSS, que han basculado al otro extremo. Del comunismo al meapilismo.

Pero, atentos. Como advirtió el almirante de la Royal Navy Sir Michael Seymour “cuando los hombres pequeños dan sombras largas es que el sol está a punto de ponerse”. Pero, claro que el mundo actual regido por las llamadas ‘redes sociales’, antes nombradas ‘barras de bar’, tiene poderosos factores de corrección con aquél mundo. La furia y los truenos que nos llegan sin filtro, con bandoleros embozados tras descarados pseudónimos, han cambiado las reglas del juego y han influido en las circunstancias que modulan la normalidad.

Las ‘redes’ aliadas con las encuestas, con mejores y más sofisticadas cocinas, cocineros de esferificaciones heladas y aprendices que Master Chef, distorsionan la realidad y tienen el enorme poder mental de crear sectas. “No es verdad que Dios haya muerto”, me decía una periodista, “lo que pasa es que se han creado muchos nuevos, uno para cada necesidad”. Todo este universo que ha hecho su big bang en los últimos años, con continuas explosiones de agregación en los tiempos pandémicos, obedecen a unas imperiosas necesidades psicológicas. Son como trincheras. Ha contaminado hasta a jueces de provincia que no encuentran ninguna evidencia científica, lo que se dice ninguna, para toques de queda, confinamiento, carnés COVID, limitaciones de aforo en lugares cerrados, o mascarilla obligatoria. Y no se dan cuenta de que como decía el cartel de una obra de teatro en el paseo de Recoletos (Madrid) ¡Yuppie no existe! Sin embargo los toletes se multiplican por desmultiplicación mental.