A mal tiempo... ¡buen cerebro! Ejercicios para la mente positiva

1. Practica la atención

2. Habilidades al comunicar

3. Pon a prueba tu originalidad

Puedes intentar imitar a personas con particularidades a la hora de hablar o moverse (sin que estén delante, para que no se ofendan) o inventarte palabras originales para definir cosas que no son comunes.

Además, un ejercicio de fitness mental esencial y que parece sencillo se basa simplemente en no hacer ¡nada! Es tan inusual no hacer nada que los estudios demuestran que la mayoría de las personas que están obligadas a no hacer nada durante más de 15 minutos optan por auto-mutilarse. ¡Atrévete a afrontar el reto de no hacer nada! Quizás tu cerebro te sorprenda aflorando nuevas ideas brillantes.