"A mí me das miedo tú": el actor Joel Joan carga contra Berto Romero

El actor y cómico Berto Romero ha concedido una entrevista a El País Semanal donde ha hablado de política y, concretamente, del independentismo catalán.

El creador de Mira lo que has hecho ha explicado que se ha mantenido al margen de la actualidad política catalana, marcada por el procés y por la independencia.

Romero ha señalado que su postura, “la equidistancia”, no ha sido “muy apreciada” por el sector cercano a las posturas independentistas. “Estuve callado todo el rato, a ver si cesaban ya con el puto ruido. Me dan mucho miedo estos episodios de fiebre colectiva y me gustaría, como a tantos, no vivir un episodio histórico. Los momentos históricos cansan mucho”, ha asegurado el cómico.

Unas declaraciones que han sido criticadas por parte de los partidarios a la independencia de Cataluña. Una de las réplicas más feroces la ha recibido del actor Joel Joan, cuyo mensaje en Twitter ha sido ampliamente difundido.

“A mí me das miedo tú, cuando los verdugos se hacen las víctimas. ¡Mamá, miedo!”, ha señalado el actor conocido por su papel en Periodistas y Plats Bruts.

Este tuit citando las declaraciones de Romero tiene en pocas horas más de 2.300 compartidos y más de 5.700 me gusta.