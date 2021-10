A Mónica García le cambia el gesto al oír esta frase de Toni Cantó: ella misma se da cuenta

La líder de la oposición en Madrid, Mónica García, ha dejado una reacción de lo más expresiva cuando en Más Vale Tarde le han puesto unas declaraciones de Toni Cantó.

El exactor ha comparecido este miércoles en la Asamblea de Madrid para explicar qué labor desempeña en la Oficina del Español. El exdiputado de Ciudadanos ha tratado de aclarar las funciones que tiene la entidad que dirige y ha afirmado que su trabajo no colisiona con otras entidades como el Instituto Cervantes o la RAE.

Cristina Pardo le ha pregunta a García que con qué idea se han quedado acerca de la labor de Cantó en dicha oficina. “Lamentablemente no lo sabemos. Ya sabíamos que esto era un chiringuito con forma y fondo del señor Toni Cantó pero hoy no ha sido capaz de explicarnos para qué”, ha relatado la diputada de Más Madrid.

La presentadora ha puesto también lo que ha dicho Cantó sobre el colonialismo, un tema de moda tras las palabras del Papa Francisco pidiendo perdón a México por la conquista de América.

Siguiendo la estela de Martínez-Almeida y de Ayuso, Cantó ha afirmado que “España liberó al continente”. “Yo no creo que seamos colonizadores, ni conquistadores, ni nada parecido. Yo creo que cuando España llegó a aquel continente, liberó al continente”, ha dicho específicamente.

El director de la Oficina del Español ha comentado también que aquello no pudo ser una conquista puesto que “sino los pocos cientos de españoles que fueron capaces de liberar a aquel continente debieron ser Superman”.

Para Cantó es imposible entender cómo unos cientos pudieron “liberar” a “tantísimos miles de personas” que estaban “absolutamente sojuzgados por un poder” que tildó de “brutal y salvaje”, además de “caníbal”.

La cara de Mónica García al escuchar a Cantó ha sido tan expresiva que Cristina Pardo le ha dicho: “Le veo haciendo un movimiento de cejas Mónica, que no sé muy bien cómo interpretar”.

“Perdón”, ha dicho después la diputada entre risas. “La historia está escrita, no creo que la tengan que reescribir ni el señor Cantó, ni la señora Ayuso ni el señor Aznar. Me parece una polémica absurda. No entiendo en qué se han metido ahora en esta polémica y en esta cruzada ideológica hablando de cosas de hace 500 años. Será para cubrir su incompetencia”, ha señalado García, que ha definido estas palabras como “bomba de humo”.