A Mónica García le sobran dos frases para responder a este tuit de Feijóo

Tras ello, Mónica García ha escrito: “Lo que ha decidido Francia es no seguir por el camino de la ultraderecha. El mensaje contrario que el PP en España, Sr @FeijooGalicia”.

También ha lamentado que se “se infle mediáticamente” a la ultraderecha “mentándola continuamente”, algo que “ocurre en Francia y cada día con Vox, que algunos lo tienen en la boca continuamente en el Congreso cuando no viene a cuento”, y ha denunciado que en el Estado español no se lleve a cabo un ‘cordón sanitario’ contra la extrema derecha, tal y como sucede en Francia. “Está claro que aquí no se funciona de la misma manera”, ha lamentado el dirigente jeltzale.