¿"A por ellos"?... ¡A por todos nosotros!

Por razones entendibles, suelo concentrar mis colaboraciones en esta tribuna de opinión en torno a la actualidad de la UE: me esfuerzo por poner de mi parte para combatir el déficit de comunicación que habitualmente lastra la acción del Parlamento Europeo (PE), por más que esta sea tan ingente como influyente sobre la actividad de los parlamentos nacionales. En esta ocasión, se comprende que me centre en una reflexión a propósito del impacto del 10-N sobre la comprensión de la política en España, tanto en su composición factorial - “aritmética”, decimos- en lo cuantitativo, como en lo cualitativo.

No cabe duda, en efecto, en cuanto al primer factor: las elecciones del 10-N han dejado tras de sí las Cortes Generales (eso es, el Parlamento) más troceado, fragmentario y atomizado del historial democrático desde 1977 (las primeras elecciones, preconstitucionales, fueron hace 42 años). Desde el punto de vista cuantitativo, nunca habíamos visto hasta ahora un Congreso de los Diputados (¡En el Congreso, no en el Senado, tendencial “Cámara territorial”!) en el que hayan obtenido escaño(s) nada menos que ¡13 formaciones políticas de alcance exclusivamente territorial!: 13 formaciones exclusivamente circunscritas a intereses locales, insulares, regionales, nacionalistas o, en todo caso, no nacionales con proyección en toda España: es un caso único en toda la UE; no hay nada comparable a esto en todo el espectro europeo (¡qué envidia de Portugal, donde no existe desafío nacionalista, ni mucho menos ningún atisbo de separatismo!).

Desde el punto de vista cualitativo, que es el que más me preocupa, todos los comentarios a partir del resultado de las urnas del 10-N han incidido en la difícil asimilación y digestión que nos impone a todos en la política española una extrema derecha que, erupcionada abruptamente, revienta por todas las costuras los consensos trabajados durante cuatro décadas de democracia constitucional. No ha de descuidarse un segundo que esta extrema derecha procede, genéticamente, de un desprendimiento del PP: como he debido explicar tantas veces en el PE, la “anomalía española de ausencia de extrema derecha” era solo aparente: ¡estuvo desde siempre ahí, durante muchos años hibernada en el PP... pero ahí, siempre ahí!

Tampoco cabe confundirse en cuanto a su motor eficiente: a diferencia de otras latitudes en la UE, el fuel de la extrema derecha en la política española no es la xenofobia, ni la islamofobia, ni la homofobia, ni el machismo resistencial y resentido contra la denominada “ideología de género”: ¡es el separatismo rupturista de las formaciones que actualmente gobiernan en Cataluña! El ascenso electoral de la extrema derecha española es directa consecuencia del punto de saturación y hartazgo con el que su electorado reacciona ante lo que es, a su juicio, un insoportable cúmulo de ofensas a la identidad, símbolos y sentimientos de pertenencia a España por parte de un independentismo que apuesta por la ruptura unilateral del orden constitucional y de la convivencia entre l@s español@s.