A propòsit de la immersió. Algú ho hauria d’haver dit ja

Un altre cop hi ha una ofensiva contra la immersió lingüística, una proposta que va venir de l’esquerra i que vam tenir la sort que Jordi Pujol no estronqués. La idea de la immersió no va néixer a Sarrià, Pedralbes o a qualque llogaret de la Catalunya profunda sinó el 1983-84 a dinou escoles públiques de Santa Coloma de Gramenet, la setena ciutat més poblada de l’àrea metropolitana de Barcelona. Una població amb un tant per cent elevadíssim d’immigració que va optar majoritàriament per conèixer i disfrutar les dues llengües, tant per no perdre oportunitats (donar — en un acte d’igualtat — els mateixos recursos lingüístics a tota la població) com de compromís amb la llengua i la realitat del lloc on havien anat a raure.

Parlo sobretot del que passa a l’ESO i el batxillerat. A més de professora de llengua i literatura, vaig ser coordinadora lingüística força anys i a diferents instituts, i la feina era que es fessin en català un mínim de classes. Mai i en cap centre només es feia el castellà en castellà. Posaré un dels exemples més amables dels factors que hi intervenen.

Conec una professora de matemàtiques de la Ribera del Duero que no és que tingui un bon nivell de castellà, no, és que hi diu coses tan meravelloses com «se puso tan orondo» o «se quedó dormida como un cesto»; de natural, tímida i perfeccionista, li costa molt arrencar a parlar en català tot i que té tots els títols exigibles, tot i que els apunts i exàmens els fa en un català correctíssim i, per descomptat, l’alumnat li parla i escriu en la llengua que vol. Després hi ha qui no vol fer classes en català, qui el desconeix i un llarg etc. de circumstàncies.

(Incidentalment, i per crítiques que em pugui costar, diré que l’opció de la professora de matemàtiques em sembla raonable i que l’alumnat hi aprendrà més castellà que no pas hi aprendria català per molt que hi fes les classes. No tothom és Agota Kristof.)

Un dels problemes més grans del català és el baix nivell d’una bona part de parlants i l’acceptació d’aquest dèficit. Es podria pensar que com és una llengua institucional és una llengua valorada i prestigiosa però curiosament no és així; una cosa no comporta l’altra. M’ho fa dir les moltes pissarres de la classe anterior que vaig arribar a veure; et queia la cara de vergonya del català ple d’errors garrafals d’una part de la gent que impartia classes en català. Més que currículum ocult era un currículum transparent, les pissarres proclamaven que no saber català, no saber escriure’l no era cap problema: si el professorat ho feia així... Aquest és un dels problemes més grans del català, aquí s’hi juga en gran part la supervivència.