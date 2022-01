A propósito de la inmersión. Alguien debería haberlo dicho ya

Lo que debería explicarse de una vez es la falacia que la enseñanza en Cataluña se hace únicamente en catalán con la única excepción de la enseñanza de la lengua y literatura castellana. Pensar eso es no tener idea de lo que se cuece en un centro de enseñanza, especialmente en secundaria. Pensarlo es no hacerse cargo de la situación del catalán, de su uso, en que habla y se relaciona el profesorado.

Una vez más hay una ofensiva contra la inmersión lingüística, una propuesta de 1983-84 procedente de la izquierda y que tuvimos la suerte de que Jordi Pujol no se cargara. La idea de la inmersión no nació en Sarrià, Pedralbes o en alguna aldea de la Cataluña profunda sino en diecinueve escuelas públicas de Santa Coloma de Gramenet, la séptima ciudad más poblada del área metropolitana de Barcelona. Una población con un tanto por ciento elevadísimo de inmigración que optó por conocer y disfrutar las dos lenguas, tanto para no perder oportunidades (ofrecer —en un acto de igualdad— los mismos recursos lingüísticos a toda la población) como de compromiso con la lengua y la realidad del lugar al que habían ido a vivir.

Hablo sobre todo de lo que ocurre en la ESO y el bachillerato. Además de profesora de lengua y literatura, fui coordinadora lingüística bastantes años y en diferentes institutos, y te las veías y deseabas para que se hicieran en catalán un mínimo de clases. Nunca y en ningún centro se impartía sólo el castellano en castellano. Pondré uno de los ejemplos más amables de los muchos factores que intervienen en ello. Conozco a una profesora de matemáticas de la Ribera del Duero que no es que tenga un buen nivel de castellano, no, es que dice cosas tan maravillosas como «se puso tan orondo» o «se quedó dormida como un cesto»; de natural, tímida y perfeccionista, le cuesta mucho arrancar a hablar en catalán aunque tiene todos los títulos exigibles, aunque los apuntes y exámenes los hace en un catalán correctísimo y, por supuesto, el alumnado le habla y escribe en la lengua que quiere. Luego hay quien no quiere dar clases en catalán, quien lo desconoce y un largo etc. de circunstancias.

(Incidentalmente, y por críticas que me pueda costar, diré que la opción de la profesora de matemáticas me parece razonable y que el alumnado aprenderá más castellano que catalán aprendería por mucho que diera las clases en él. No todo el mundo es Agota Kristof.)

Uno de los mayores problemas del catalán es el bajo nivel de buena parte de hablantes y la aceptación de ese déficit. Se podría pensar que como es una lengua institucional es una lengua valorada y prestigiosa pero curiosamente no es así; una cosa no conlleva la otra. Me lo hace afirmar las muchas pizarras de la clase anterior que llegué a ver; se te caía la cara de vergüenza al ver el catalán lleno de errores garrafales de una parte de la gente que impartía clases en catalán. Más que currículum oculto era un currículo transparente, las pizarras proclamaban que no saber catalán, no saber escribirlo, no era ningún problema: si el profesorado lo hacía así... Ese es uno de los problemas más grandes del catalán y su supervivencia.