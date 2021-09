¿A qué no todos los ruidos molestan? Los hay que incluso te alegran el día

¿Quieres que no se te pase nada? Recibe cada día lo más importante de la actualidad. Y los sábados, los mejores virales y artículos culturales. Los boletines pueden contener contenido o publicidad personalizada. Quiero saber más

¿Tenemos o no tenemos razón?

Ruido, ruido, ruido... Vivimos rodeados de cientos de sonidos, no todos agradables: la llamada de un teléfono lejano, los motores de los coches, los “alaridos” de la canción que escucha el que tienes al lado, los gritos de niños, la lavadora centrifugando, las obras de la calle...

Sólo quedaban cinco minutos para terminar la jornada laboral y justo recibiste la llamada del cliente que más se enrolla. Veinte minutos después, el clack de tu nuevo smartphone avisa de que por hoy ya has terminado: “Chao, chao... ¡Hasta mañana!”

Nunca pensaste que echarías tanto de menos esa voz neutra con esa correcta pronunciación. ¡Ahora te encanta escucharla, en cualquier idioma!

5. Las risas de tus amigos cuando llegas al bar de siempre

Es jueves, ¿y qué pasa los jueves? Tienes una cita con tus amigos de siempre en el bar de siempre. Pero no has tenido el mejor de los días, te duele la cabeza y el ruido de la gente hablando fuerte te aturulla hasta que... escuchas a lo lejos las carcajadas inconfundibles de tus best friends.