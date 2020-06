Montero pregunta a PP y Vox a qué huelen las mujeres mientras Espinosa de los Monteros vuelve a enseñarle este mensaje

“Este Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora”, ha asegurado la ministra, que después a afeado a la formación de ultraderecha que defiende “un modelo de sociedad de aquellos señores que se manifiestan en los descapotables y con palos de golf”.

Tras criticar los intentos de confrontación y crispación del partido que preside Santiago Abascal, Montero se ha referido al PP y al 8-M: “No me preocupa del todo esa posición de Vox, me preocupa la posición del Partido Popular. Y me preocupa, por ejemplo, que ustedes dijeron a propósito del Orgullo Gay que esa manifestación dejaba mal olor o algo de este tipo y ayer contestó el señor Maroto ‘España huele al 8-M’. Señorías del Partido Popular, ¿qué significa que España huela a 8-M? ¿A qué olemos las mujeres?”.

Durante la alocución de la ministra portavoz, Espinosa de los Monteros ha reciclado la imagen que ya mostró en su tablet hace una semana en una situación similar y en la que se podía leer “Cíñase a la pregunta. Gracias”.