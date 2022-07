"¿A quién beneficia la inflación?" Por Marta Flich

España crece al 4 %. Para que os hagáis una idea, en 2015 crecimos al 3 y pico y estábamos que no nos cabía en orgullo en el pecho porque fue un año brutal de bueno. Moríamos de éxito. Gobernaba Rajoy. Ese año hubo 4.8 millones de parados, hoy 2.8. Por asentar cositas, digo. Si más o menos está todo solucionado menos a inflación en España, vale?. Quiero decir, para los españoles el paro ha pasado en segundo lugar de preocupación después de la inflación, ¿por qué? por 2 motivos: la reforma laboral funciona y porque la subida de precios preocupa y ocupa ( como no puede ser de otra forma) la agenda mediática. Lo que está en el recordatorio es lo que más preocupa a la gene. Qué es lo que debería solucionar un nuevo Gobierno que no haya hecho este. Acabar con la inflación ¿no?... Y ¿cómo ha explicado la oposición que lo hará?

Pues si el Gobierno ha hecho que ya no haya más impuestos a la electricidad que bajar, si se da bono social, revalorización IMV, SMI, Ertes, asistencia, ICOs, subvenciones, si se está diseñando un impuesto que seguro que las eléctricas entienden porque son beneficios extraordinarios que obtienen gracias a Putin y Putin es malo y ellos seguro que no quieren ese dinero… Yo creo que el líder de la oposición debería sacarnos de este pellizquito en el corazón en el que nos tiene y decir cual es la gran solución que solo él sabe, para acabar en España con un problema MUNDIAL que lo ha causado una guerra, además de NO votar que sí a las soluciones ahora aportadas ya sabes no votar sí a lo de bajar los impuestos a la electricidad ni al escudo social. Ostras, yo creo que no debería ser presidente de un país, yo creo que si tiene la solución a la inflación, si con él España va a acabar con la inflación, creo que debería gobernar el mundo, sinceramente.