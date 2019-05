¿A quién votará Errejón en las europeas? Su respuesta ha generado polémica

Íñigo Errejón, exdiputado de Unidas Podemos y actual candidato de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, ha concedido una entrevista al diario Público en la que, además de hablar de las elecciones municipales y autonómicas, aborda las europeas, que se celebrarán también el 26 de mayo.

Precisamente la respuesta a la pregunta de a qué partido votará en estos comicios no ha dejado indiferentes a muchos en las redes sociales, donde su contestación ha sido muy comentada.

Esta fue la pregunta y la respuesta de Errejón:

- Para las elecciones del 28-A dijo que votaría a Podemos. ¿Qué hará en las europeas?

“Quería votar a Pablo Bustinduy porque me parecía que era el mejor candidato. Su renuncia a ir a las europeas por Podemos me ha dejado un poco huérfano de orientación. No lo sé. Estoy tan centrado en Madrid que no lo he pensado. Me pareció muy importante pedir el voto para Podemos en las generales por una vinculación emocional y por responsabilidad. Aquí lo que se está jugando es Madrid y me queda muy lejos el Parlamento Europeo. Supongo que votaré, sé que es importante pero estoy muy centrado en Madrid y no le he dado una vuelta. Tenía todo muy claro hasta que Bustinduy dejó de ser candidato”.